Минобороны России: за время спецоперации уничтожено 2814 военных объектов Украины

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что за время спецоперации уничтожено 2814 объектов военной инфраструктуры Украины.

В том числе уничтожено 139 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук-М1» и С-125, 84 радиолокационных поста украинских ПВО, 974 танка и других боевых бронированных машин.

По словам Конашенкова, также уничтожено 727 единиц специальной военной автомобильной техники и 97 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская спецоперация на Украине не предполагает свержения действующей власти.

По её словам, спецоперация российских вооружённых сил направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту ЛНР и ДНР.