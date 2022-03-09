Президент Египта поблагодарил Россию за усилия по эвакуации египетских граждан с Украины
«По просьбе Абделя Фаттаха ас-Сиси Владимир Путин рассказал о причинах и целях российской специальной военной операции по защите Донбасса, информировал о проводимой Россией работе на переговорах с украинскими представителями. Президент Египта поблагодарил российскую сторону за предпринимаемые усилия по эвакуации египетских граждан из зоны конфликта», — сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Также 9 марта Владимир Путин в беседе с египетским лидером обсудил развитие стратегического партнёрства двух стран, в том числе крупные совместные проекты в атомной энергетике и промышленности.