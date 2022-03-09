Нацбанк Казахстана изменил регламент валютных торгов 9 марта из-за внешнего давления

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Национальный банк Казахстана изменил регламент валютных торгов на бирже 9 марта из-за давления со стороны внешних факторов.

«Национальный Банк Казахстана совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге — доллар США на 9 марта 2022 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение было принято с целью недопущения дестабилизации валютного рынка на фоне давления со стороны внешних факторов.

Валютные торги состоятся в формате франкфуртского аукциона и начнутся в 12:00 мск.

Ранее Центробанк России сообщил, что не будет проводить 9 марта торги в секции фондового рынка.

Торги на валютном рынке, денежном рынке и рынке репо откроются в 10:00 мск.

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