Нацбанк Казахстана изменил регламент валютных торгов 9 марта из-за внешнего давления
«Национальный Банк Казахстана совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге — доллар США на 9 марта 2022 года», — говорится в заявлении.
Отмечается, что решение было принято с целью недопущения дестабилизации валютного рынка на фоне давления со стороны внешних факторов.
Валютные торги состоятся в формате франкфуртского аукциона и начнутся в 12:00 мск.
Ранее Центробанк России сообщил, что не будет проводить 9 марта торги в секции фондового рынка.
Торги на валютном рынке, денежном рынке и рынке репо откроются в 10:00 мск.
Российский регулятор с 9 марта ввёл временный порядок операций с наличной валютой.