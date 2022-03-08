В Харькове жители получили сообщения от властей об отсутствии гумкоридора 7 марта

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В Харькове местным жителям 7 марта пришло сообщение, что разрешение на создание гуманитарного коридора на территории области не предоставлялось, несмотря на то что Россия такой гумкоридор предоставляет.

В распоряжении RT оказалось сообщение от администрации Харьковской области, которое получил один из жителей.

«Харьковская областная военная госадминистрация информирует: по состоянию на 7.03.22 разрешение на создание гумкоридора на территории области не предоставлялось», — говорится в этом сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что власти Украины продолжают категорически отвергать все основные маршруты эвакуации из ряда украинских городов в Россию и из предложенных им десяти маршрутов подтвердили только один — из Сум через Полтаву на границу с Польшей.

7 марта сообщалось, что Вооружённые силы России с 10:00 открыли гумкоридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.

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