Глава МИД Украины Кулеба обсудил с Боррелем усиление антироссийских ограничений

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил обсудил с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс усиление рестрикций в отношении России

«Необходимость введения нового витка жёстких санкций в отношении России назрела», — написал Кулеба в своём Twitter-аккаунте.

Аналогичный пост он написал касательно просьбы к Трасс.

Он также выразил благодарность Евросоюзу и Великобритании за ряд уже предпринятых решительных действий против России и поддержку Украины.

Ранее Кулеба в ходе телефонного разговора с американским госсекретарём Энтони Блинкеном отметил необходимость введения дополнительных санкций в отношении России.

До этого он обсудил с главами МИД стран G7 санкции в отношении России, после чего главы внешнеполитических ведомств стран G7 договорились о поставках оружия на Украину и усилении санкций в отношении России.