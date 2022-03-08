Сотрудники ООН 8 марта посетят Москву для контактов по гуманитарной ситуации на Украине

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Двое сотрудников ООН приедут в Москву 8 марта для координации с представителями Минобороны России по вопросу работы гуманитарных коридоров на Украине, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Двое приедут (в Москву. — RT) завтра для представления концепции (гумкоридоров — RT), — приводит РИА Новости его заявление.

Ранее в столице прошла встреча представителей Минобороны России и ООН, стороны обсудили гуманитарное взаимодействие на Украине.

7 марта ВС России с 10:00 объявили режим тишины и открыли гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.

По словам начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева, украинская сторона по состоянию на 13:00 мск не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров.

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