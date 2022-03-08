Сотрудники ООН 8 марта посетят Москву для контактов по гуманитарной ситуации на Украине
«Двое приедут (в Москву. — RT) завтра для представления концепции (гумкоридоров — RT), — приводит РИА Новости его заявление.
Ранее в столице прошла встреча представителей Минобороны России и ООН, стороны обсудили гуманитарное взаимодействие на Украине.
7 марта ВС России с 10:00 объявили режим тишины и открыли гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.
По словам начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева, украинская сторона по состоянию на 13:00 мск не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров.