Зеленский будет настаивать на продолжении переговоров Украины с Россией
«Мы будет... настаивать на переговорах, пока не найдём способ сказать нашему народу: вот как мы придём к миру», — цитирует РИА Новости заявление Зеленского.
Он подчеркнул, что с командой остаётся на местах — в Киеве.
7 марта третий раунд переговоров России и Украины завершился в Брестской области Белоруссии.
Глава российской делегации Владимир Мединский в эксклюзивном интервью RT выразил надежду, что Москва и Киев рано или поздно смогут найти решение всех спорных вопросов.