Зеленский будет настаивать на продолжении переговоров Украины с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжит настаивать на переговорах с Россией до тех пор, пока не обнаружит способ сказать украинцам, как прийти к миру.

«Мы будет... настаивать на переговорах, пока не найдём способ сказать нашему народу: вот как мы придём к миру», — цитирует РИА Новости заявление Зеленского.

Он подчеркнул, что с командой остаётся на местах — в Киеве.

7 марта третий раунд переговоров России и Украины завершился в Брестской области Белоруссии.

Глава российской делегации Владимир Мединский в эксклюзивном интервью RT выразил надежду, что Москва и Киев рано или поздно смогут найти решение всех спорных вопросов.