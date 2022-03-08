Мединский прокомментировал заявление Верещук о неприемлемости гумкоридоров в Россию

Короткая ссылка
Глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский в эксклюзивном интервью RT прокомментировал заявление заместителя украинского премьер-министра Ирины Верещук о том, что открытие гуманитарных коридоров в соответствии с предложением России является неприемлемым для украинской стороны.

«Когда на кону жизни людей,... то это не вопрос «моральности» или «аморальности»... Это вопрос жизни», — сказал он.

По слова Мединского, цель гуманитарных коридоров заключается в том, чтобы дать гражданскому населению возможность выйти из городов, которые удерживаются украинскими силами.

«Мы подготовили автобусы. Мы соблюдаем режим прекращения огня каждый день. Мы держим эти гуманитарные коридоры открытыми», — перечислил он методы, которые Россия использует для спасения мирного населения Украины.

Ранее Верещук заявила, что открытие гуманитарных коридоров в соответствии с предложением России является неприемлемым для украинской стороны.

Мединский заявил, что украинская сторона заверила в открытии гумкоридоров с 8 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить