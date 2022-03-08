Мединский прокомментировал заявление Верещук о неприемлемости гумкоридоров в Россию
«Когда на кону жизни людей,... то это не вопрос «моральности» или «аморальности»... Это вопрос жизни», — сказал он.
По слова Мединского, цель гуманитарных коридоров заключается в том, чтобы дать гражданскому населению возможность выйти из городов, которые удерживаются украинскими силами.
«Мы подготовили автобусы. Мы соблюдаем режим прекращения огня каждый день. Мы держим эти гуманитарные коридоры открытыми», — перечислил он методы, которые Россия использует для спасения мирного населения Украины.
Ранее Верещук заявила, что открытие гуманитарных коридоров в соответствии с предложением России является неприемлемым для украинской стороны.
Мединский заявил, что украинская сторона заверила в открытии гумкоридоров с 8 марта.