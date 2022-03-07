Микробиолог Никулин прокомментировал сообщение о распространении лёгочной чумы на Украине

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Военный эксперт, микробиолог Игорь Никулин в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал сообщение о появлении на Западной Украине лёгочной чумы.

«Появились некоторые сведения, что на Западной Украине появилась лёгочная чума. Сейчас миллионы украинцев, которые рванули в Западную Европу, туда её и принесут», — заявил он.

Никулин добавил, что эта ситуация станет куда страшнее, чем пандемия коронавируса.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

Официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская сторона получила документы о разработке в украинских лабораториях у границ России компонентов биологического оружия.

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