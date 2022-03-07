Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Луганске
07 марта 2022

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Луганске

07 марта 2022 | 09:59

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Луганске

06 марта 2022 | 15:08

СК России завёл ещё четыре уголовных дела по фактам обстрелов ДНР и ЛНР

06 марта 2022 | 11:23

Источник: ещё до военной операции на Украине ВСУ создали «пункты приёма военнопленных»

05 марта 2022 | 13:52

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Мариуполе

05 марта 2022 | 12:50

СК возбудил новые уголовные дела по фактам гибели жителей Донбасса под огнём ВСУ

04 марта 2022 | 17:43

СК России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов ДНР и ЛНР

04 марта 2022 | 17:20

Бастрыкин поручил расследовать факт ранения мирных жителей при обстреле Горловки со стороны ВСУ

02 марта 2022 | 20:02

В Женеве открылась выставка в память о погибших в Донбассе

01 марта 2022 | 19:18

Бастрыкин поручил расследовать обстрелы ВСУ мирного населения в Донбассе при отступлении

01 марта 2022 | 18:04

Бастрыкин поручил расследовать обстрел жителей Волновахи украинскими националистами

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва на нефтебазе в Луганске. Соответствующая информация приводится на сайте СК.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Луганске около 07:00 мск произошёл сильный взрыв.

Представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что взрыв в Луганске мог быть спровоцирован ракетным ударом ВСУ по нефтебазе.