Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Луганске

07 марта 2022
07 марта 2022 | 09:59
06 марта 2022 | 15:08
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01 марта 2022 | 19:18
01 марта 2022 | 18:04
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва на нефтебазе в Луганске. Соответствующая информация приводится на сайте СК.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Луганске около 07:00 мск произошёл сильный взрыв.
Представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что взрыв в Луганске мог быть спровоцирован ракетным ударом ВСУ по нефтебазе.