Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в Луганске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва на нефтебазе в Луганске. Соответствующая информация приводится на сайте СК.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Луганске около 07:00 мск произошёл сильный взрыв.

Представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что взрыв в Луганске мог быть спровоцирован ракетным ударом ВСУ по нефтебазе.