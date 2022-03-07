В посольстве Китая призвали граждан страны покинуть территорию Украины

Власти КНР обращаются к немногочисленным китайским гражданам, которые остаются на территории Украины, с призывом срочно покинуть это государство в связи с эскалацией боевых действий. Об этом сообщили в китайском диппредставительстве.

«Напоминаем о необходимости в кратчайшие сроки покинуть Украину всем тем, кто ещё остаётся на её территории», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, большинство китайцев, находившихся на Украине, уже выехали за её пределы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны обеспечивать гуманитарные коридоры как для мирных жителей Украины, так и для иностранцев.

По его словам, среди иностранцев на территории Украины есть граждане Китая, Индии и целого ряда африканских и азиатских стран.