В посольстве Китая призвали граждан страны покинуть территорию Украины
- Legion-Media
«Напоминаем о необходимости в кратчайшие сроки покинуть Украину всем тем, кто ещё остаётся на её территории», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, большинство китайцев, находившихся на Украине, уже выехали за её пределы.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны обеспечивать гуманитарные коридоры как для мирных жителей Украины, так и для иностранцев.
По его словам, среди иностранцев на территории Украины есть граждане Китая, Индии и целого ряда африканских и азиатских стран.