МИД Греции попросил Украину обеспечить безопасность консульства в Мариуполе

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас обратился к украинскому коллеге Дмитрию Кулебе с просьбой обеспечить безопасность генерального консула и сотрудников в Мариуполе и предоставить им коридор для эвакуации.

«Дендиас обратился к... Кулебе с просьбой о содействии властей Украины для обеспечения безопасности генерального консула Греции в Мариуполе», — говорится в Twitter-аккаунте греческого МИД.

Он также просит создать гуманитарный коридор для эвакуации.

С 10:00 мск 5 марта российская сторона объявила режим тишины, чтобы мирные жители украинских Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами.

Позднее представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе.

Президент России Владимир Путин заявил, что киевские власти не выполняют договорённостей об эвакуации населения из районов боестолкновения.