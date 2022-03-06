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Источник: ещё до военной операции на Украине ВСУ создали «пункты приёма военнопленных»

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СК России завёл ещё четыре уголовных дела по фактам обстрелов ДНР и ЛНР

Следственный комитет России завёл ещё четыре уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик со стороны военнослужащих ВСУ и нацбатальонов.

«По данным следствия, за период с 4 по 6 марта 2022 года под ударами украинских военных оказались населённые пункты Донецкой и Луганской народных республик, объекты гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В результате попаданий и разрыва снарядов погибла женщина, получили ранения 12 мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних. 

По данному факту СК возбудил четыре уголовных дела по ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации).

Ранее Следственный комитет возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик со стороны военнослужащих ВСУ и нацбатальонов.