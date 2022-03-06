В ЛНР сообщили о полном контроле над 54 населёнными пунктами в республике

Под полным контролем ЛНР находятся 54 населённых пункта. Об этом сообщили в Народной милиции республики.

«На данный момент под полным контролем ЛНР находятся 54 населённых пункта», — приводит РИА Новости сообщение.

5 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль восемь новых населённых пунктов.

Он также заявил, что из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия возобновлены с 18:00 мск.