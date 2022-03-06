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Источник: на западе Украины создали «пункты приёма военнопленных»

На Западной Украине сформировано три «пункта приёма военнопленных», об этом RT сообщил источник в Министерстве госбезопасности ДНР.

В тексте, представленном RT источником МГБ ДНР, под которым стоит фамилия начальника отдела тылового обеспечения ЦВЗ ТКП ОТУ «Запад» подполковника ВСУ А.М. Сукнацкого, указано, что в ходе проведения оборонительной операции сформированы пункты приёма военнопленных в трёх областях западной Украины — в окрестностях городов Киверцы, Костополь и Коростень.

Питание военнопленных в пунктах приёма осуществляется за счёт воинских частей, говорит источник.

По его словам, в документе подчёркивается, что для обеспечения военнопленных планируется использовать трофеи, полученные в ходе оборонительной операции.

«Для обеспечения военнопленных используется обмундирование и обувь, которая была у них в момент захвата в плен, а также трофейное имущество со складов противника после обследования по заражённости», ― привёл источник текст документа о создании пункта приёма военнопленных.

Как рассказал RT военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию в ООН Игорь Никулин, судя по документу, Украина заранее готовилась к агрессии в отношении ДНР и ЛНР.

По его словам, населению Донбасса готовили такую же судьбу, как «сербам в Косово и Сербской Краине».

«Украина готовилась к вооружённой агрессии и присоединению ДНР И ЛНР. Никто не скрывал, что они хотят военным путём вернуть республики. Поэтому готовили концлагеря для военнопленных и лиц, которых сочтут нелояльными своему режиму», ― утверждает Никулин.