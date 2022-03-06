Минобороны Белоруссии опровергло сообщения «экспертов» о нахождении десантников на Украине

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Минобороны Белоруссии опровергло сообщения о нахождении десантников на Украине. Как заявили в ведомстве, они, как и все вооружённые силы, находятся в республике.

«За последние несколько дней диванные эксперты и украинские «свидетели» «видели» наших десантников под Житомиром и Харьковом, «сдавали в плен» под Киевом, объявляли «о бунтах». Вместе с мифической «колонной из 300 танков» они «воевали под Черниговом», — сообщило ведомство в Telegram.

Теперь, по мнению «отдельных Telegram-каналов», военнослужащие пошли искать «хорошую жизнь» на Украине, отметили в министерстве.

«Разочаруем диванное «экспертсообщество». Десантники, как и все вооружённые силы, находятся в Беларуси и выполняют задачи в соответствии с предназначением, определённым Главнокомандующим вооружённых сил», — заключили в Минобороны.

4 марта белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не принимает участия и не намерена участвовать в спецоперации на Украине.

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