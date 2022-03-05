Генсек ООН обсудил с главой МИД Украины Кулебой безопасную эвакуацию граждан

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Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой условия для безопасной эвакуации украинцев и иностранцев.
Генсек ООН обсудил с главой МИД Украины Кулебой безопасную эвакуацию граждан
  • Gettyimages.ru
  • © Pacific Press

«Они... обсудили условия безопасной эвакуации мирных жителей, в том числе иностранцев, из зон боевых действий», — приводит РИА Новости сообщение офиса Генсека.

Гутерреш заявил Кулебе о планах ООН по расширению гуманитарных операций на Украине и за её границами.

4 марта министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с Гутеррешем ситуацию на Украине.

В Минобороны России сообщили о катастрофической гуманитарной ситуации на Украине.

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