Лавров поблагодарил МИД Белоруссии за помощь в организации переговоров Москвы и Киева
- РИА Новости
«Белорусской стороне была выражена особая благодарность за предоставление площадки и создание комфортных условий для проведения российско-украинских переговоров», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
Отмечается, что стороны также обсудили реальное положение дел и ход реализации специальной военной операции России на Украине.
Ранее Лавров сообщил, что российская сторона пока не получила от Украины информации о сроках проведения третьего раунда переговоров.