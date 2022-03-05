Лавров поблагодарил МИД Белоруссии за помощь в организации переговоров Москвы и Киева

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем поблагодарил Белоруссию за помощь в организации российско-украинских переговоров.

«Белорусской стороне была выражена особая благодарность за предоставление площадки и создание комфортных условий для проведения российско-украинских переговоров», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Отмечается, что стороны также обсудили реальное положение дел и ход реализации специальной военной операции России на Украине.

Ранее Лавров сообщил, что российская сторона пока не получила от Украины информации о сроках проведения третьего раунда переговоров.