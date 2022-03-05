СК возбудил новые уголовные дела по фактам гибели жителей Донбасса под огнём ВСУ
05 марта 2022

СК возбудил новые уголовные дела по фактам гибели жителей Донбасса под огнём ВСУ

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Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам событий 2—4 марта 2022 года, когда, по данным ведомства, украинские вооружённые силы и добровольческие националистические батальоны провели массированный обстрел территории Донбасса. В ходе атаки погибли два мирных жителя, 18 получили ранения.

По данным следствия, под ударами оказались Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая, Макеевка, Первомайск, Кировск и близлежащие населённые пункты.

«В результате обстрелов ранения получили 18 мирных жителей, два человека погибли. Повреждены объекты инфраструктуры Зуевской ТЭС, детский сад и городская больница, роддом, жилые дома», — сообщается на сайте ведомства.

По указанным фактам возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 356 УК (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации).