СК возбудил новые уголовные дела по фактам гибели жителей Донбасса под огнём ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам событий 2—4 марта 2022 года, когда, по данным ведомства, украинские вооружённые силы и добровольческие националистические батальоны провели массированный обстрел территории Донбасса. В ходе атаки погибли два мирных жителя, 18 получили ранения.

По данным следствия, под ударами оказались Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая, Макеевка, Первомайск, Кировск и близлежащие населённые пункты. «В результате обстрелов ранения получили 18 мирных жителей, два человека погибли. Повреждены объекты инфраструктуры Зуевской ТЭС, детский сад и городская больница, роддом, жилые дома», — сообщается на сайте ведомства. По указанным фактам возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 356 УК (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации).