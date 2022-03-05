Белоруссия призвала Запад прекратить безрассудную политику против Минска

Парламент Совета Республики Национального собрания Белоруссии призвал западных политиков и парламентариев остановиться и прекратить реализовывать «безрассудную политику» в отношении Минска.

«Коллективный Запад продолжает незаконную, безосновательную политику санкционного давления на суверенное государство — Республику Беларусь, откровенно нарушая гуманистические нормы добра, сострадания и справедливости», — говорится в заявлении.

В Минске считают, что в своих поступках политики стран Запада «окончательно потеряли здравомыслие и чувство ответственности, перешли все границы человечности».

Так, например, «под удар попали белорусские спортсмены», которых «лишают соревнований, возможности выступать под государственным флагом».

«Призываем западных политиков и парламентариев остановиться и одуматься, прекратить реализовывать безрассудную и антигуманную политику в отношении Белоруссии и белорусского народа», — говорится в документе.

В Минске напомнили, что взаимоотношения должны строиться на основе равноправного диалога, доверия и взаимоуважения.

4 марта Еврокомиссия сообщила, что приостановила программы приграничного сотрудничества с Россией и Белоруссией.