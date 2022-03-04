Сенатор Долгов заявил, что Запад готовил Украину к масштабной провокации против России

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов выразил мнение, что Запад готовил Украину к масштабной провокации в отношении России.

«Украину готовили к провокациям — и готовили, судя по всему, к очень серьёзной и масштабной провокации против России», — цитирует Долгова РИА Новости.

По его словам, заявление о возможном получении Киевом ядерного оружия является прямой угрозой глобальной безопасности.

«Была реальная угроза, что эти вооружения могут быть получены украинским руководством, в том числе от западных союзников. Поэтому так или иначе угроза безопасности России, которая существовала и усиливалась на протяжении многих лет на территории Украины, перешла на качественно иной уровень», — заключил Долгов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, при этом он не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Al Jazeera выразил уверенность, что Москва не позволит Киеву заполучить ядерное оружие.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT заявил, что западные партнёры Киева не позволят Украине иметь в распоряжении ядерное оружие.

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