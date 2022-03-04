В Госдепе прокомментировали итоги второго раунда переговоров между Москвой и Киевом

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон прокомментировал итоги второго раунда российско-украинских переговоров.

«Насколько я понимаю, переговоры между Россией и Украиной только что завершились на сегодня. Мы надеемся, что в конечном счёте они приведут к тому, что Россия немедленно прекратит своё вторжение и выведет войска с Украины», — приводит слова Робинсона ТАСС.

Он также отметил, что Вашингтон, «конечно, открыт для дипломатии» и переговоров с Москвой.

3 марта член украинской делегации Михаил Подоляк по итогам второго раунда переговоров заявил, что Москва и Киев достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и для доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий на Украине.

Также речь идёт о возможности временного прекращения огня «на период, когда будет осуществляться эвакуация».

Как отметил глава делегации России Владимир Мединский, стороны подробно обсудили все три блока вопросов: военный, гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.