Минобороны России: жители Бородянки могут покинуть посёлок через специальный коридор

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Жители посёлка городского типа Бородянка могут безопасно покинуть населённый пункт через специально выделенный коридор, заявили в Минобороны России.
Минобороны России: жители Бородянки могут покинуть посёлок через специальный коридор
  • РИА Новости

«В Бородянке, где подразделения украинских националистов размещены вместе с техникой в жилых кварталах, мирные жители могут безопасно покинуть населённый пункт через специально выделенный коридор в направлении Берестянки», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что российские военные не препятствуют выходу мирных жителей из посёлка в указанном направлении.

Министерство обороны России ранее объявило о создании круглосуточного межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

Штаб будет оказывать всестороннюю помощь населению Украины и жителям ДНР и ЛНР, а также обеспечит безопасную эвакуацию гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.

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