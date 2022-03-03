В ДНР заявили об обстреле украинскими военными Зуевской ТЭС в республике

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что украинские военные обстреляли Зуевскую ТЭС в ДНР.

«В ночь с 2 на 3 марта украинские боевики выпустили очередной боеприпас по объекту жизнеобеспечения. При обстреле было повреждено здание котельной Зуевской ТЭС», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в Telegram.

Отмечается, что место обстрела обследовано сапёрами МЧС. Жертв и пострадавших при обстреле нет.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что войска Донецкой Народной Республики сомкнули кольцо блокирования вокруг Мариуполя.