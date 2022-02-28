В МИД Белоруссии заявили об «острожном оптимизме» после переговоров России и Украины

Достигнутые на переговорах российской и украинской делегаций договорённости внушают «острожный оптимизм». Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

«Вы видите по заключительным заявлениям делегаций, что достигнуты определённые договорённости, которые внушают осторожный оптимизм», — приводит РИА Новости его слова.

Переговоры России и Украины в Гомельской области Белоруссии длились около пяти часов. По словам помощника президента России Владимира Мединского, участникам диалога удалось найти некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Следующий раунд переговоров делегаций России и Украины пройдёт в ближайшие дни.