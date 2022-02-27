Военкор Пегов рассказал, как жители Бугаса встретили бойцов ДНР

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Военный корреспондент Семён Пегов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, как жители населённого пункта Бугас встретили бойцов Донецкой Народной Республики.
Военкор Пегов рассказал, как жители Бугаса встретили бойцов ДНР
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Буквально вывалили толпами на улицы, много детей было и обычных жителей, общались с ребятами из ДНР свободно, никто не комплексует», — сказал он.

Пегов добавил, что все жители очень дружелюбны.

Он предположил, что жители увидели, что «никакие там не террористы приходят из ДНР, а обычные русские нормальные ребята».

«Против мирного населения мы не воюем, наконец население это начало понимать. Мы вначале, первые населённые пункты, старались спрятаться, переживали, какая будет реакция под воздействием украинской пропаганды. Им там по телевизору рассказывали, что мы звери и убийцы», — рассказал он.

Ранее Минобороны России заявило о взятии силами ЛНР и ДНР под контроль новых населённых пунктов.

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