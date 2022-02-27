Глава СК России поручил расследовать применение ВСУ фосфорных боеприпасов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты применения начинённых фосфором боеприпасов украинскими военными.

«Председатель СК России... поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать факты применения запрещённых боеприпасов украинскими военными и в рамках уголовного дела тщательно расследовать обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении на сайте СК России.

Отмечается, что украинские военные используют начинённые фосфором боеприпасы в пригородах Киева и в районе аэропорта Гостомель.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские военные начали массово применять боеприпасы, начинённые фосфором.