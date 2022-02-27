Глава СК России поручил расследовать применение ВСУ фосфорных боеприпасов

27 февраля 2022
27 февраля 2022 | 18:43
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25 февраля 2022 | 14:03
25 февраля 2022 | 10:35
25 февраля 2022 | 00:36
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты применения начинённых фосфором боеприпасов украинскими военными.
«Председатель СК России... поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать факты применения запрещённых боеприпасов украинскими военными и в рамках уголовного дела тщательно расследовать обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении на сайте СК России.
Отмечается, что украинские военные используют начинённые фосфором боеприпасы в пригородах Киева и в районе аэропорта Гостомель.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские военные начали массово применять боеприпасы, начинённые фосфором.