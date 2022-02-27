Басурин: в ходе операции в Донецкой области захвачены образцы иностранного вооружения

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Украинская армия, оставляя свои позиции в Донбассе, бросает оружие производства стран Запада.

«В ходе операции по освобождению территории Донецкой области были захвачены образцы иностранного вооружения, которые поставляет запад украинским боевикам», — заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

По его словам, в распоряжении ДНР оказались семь единиц переносных противотанковых управляемых ракет NLAW шведско-британского производства.

Ранее стало известно, что Нидерланды намерены как можно скорее направить Украине 200 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

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