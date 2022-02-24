На Кубани зафиксировали разрыв прилетевшего с украинской территории боеприпаса

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В Краснодарском крае зафиксировали разрыв боеприпаса, прилетевшего с украинской территории. Об этом заявили в региональном погрануправлении ФСБ России.
На Кубани зафиксировали разрыв прилетевшего с украинской территории боеприпаса
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«24 февраля текущего года в 12:10 сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в районе населённого пункта Широчанка Ейского района Краснодарского края зафиксирован разрыв боеприпаса, выпущенного со стороны Украины», — приводит РИА Новости его слова.

В ФСБ добавили, что жертв и пострадавших при ЧП нет.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на граничащих с Украиной территориях региона зафиксирована стрельба, пострадавших нет.

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