В Народной милиции ДНР заявили, что наступление идёт согласно плану
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«Процесс идёт по плану — то, что было запланировано. Пока мы из графика не выбиваемся», — сказал он в комментарии РИА Новости.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции.
Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сроки проведения специальной операции России по демилитаризации Украины будут определяться Путиным и зависеть от её результативности.