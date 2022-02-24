В Народной милиции ДНР заявили, что наступление идёт согласно плану

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Наступление в Донецкой области идёт по плану, сбоев по графику нет, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
В Народной милиции ДНР заявили, что наступление идёт согласно плану
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«Процесс идёт по плану — то, что было запланировано. Пока мы из графика не выбиваемся», — сказал он в комментарии РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции.

Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сроки проведения специальной операции России по демилитаризации Украины будут определяться Путиным и зависеть от её результативности.

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