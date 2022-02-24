В ДНР заявили, что украинские военные в спешном порядке покидают Волноваху
- РИА Новости
«Штаб 53-й бригады сворачивается из н. п. Волноваха и в спешном порядке покидает город в противоположную от линии соприкосновения сторону», — говорится в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
Ранее сообщалось, что город Счастье и Станица Луганская перешли под контроль Луганской Народной Республики.
Президент России Владимир Путин заявил, что все украинские военные, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.