В ДНР заявили, что украинские военные в спешном порядке покидают Волноваху

Короткая ссылка
В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что украинские военные штаба 53-й бригады в спешном порядке покидают Волноваху.
В ДНР заявили, что украинские военные в спешном порядке покидают Волноваху
  • РИА Новости

«Штаб 53-й бригады сворачивается из н. п. Волноваха и в спешном порядке покидает город в противоположную от линии соприкосновения сторону», — говорится в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Ранее сообщалось, что город Счастье и Станица Луганская перешли под контроль Луганской Народной Республики.

Президент России Владимир Путин заявил, что все украинские военные, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить