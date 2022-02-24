В ЛНР призвали украинских военных сложить оружие

Народная милиция ЛНР призвала военнослужащих украинской армии сложить оружие и покинуть Донбасс.

«Я обращаюсь к военнослужащим Вооружённых сил Украины с призывом сдать оружие, покинуть позиции и не выполнять преступные приказы киевского руководства. Только в таком случае вы сможете обеспечить себе достойную жизнь в свободном государстве», — говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин призвал украинских военных сложить оружие.

Президент России Владимир Путин также заявил, что все украинские военные, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.