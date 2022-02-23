Явка на референдуме в Белоруссии за два дня досрочного голосования составила 14,53%

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Белорусский Центризбирком сообщил, что за два дня досрочного голосования на референдуме по внесению изменений в Конституцию Белоруссии явка составила 14,53%.
Явка на референдуме в Белоруссии за два дня досрочного голосования составила 14,53%
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«За два дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 14,53%», — говорится в сообщении ЦИК в Telegram-канале.

Отмечается, что в Брестской области получили бюллетени 14,98% граждан от общего числа включённых в списки участников референдума, в Витебской — 14,55%, Гомельской — 17,86%, Гродненской — 10,89%, Минской — 14,88%, Могилёвской — 15,1%, в Минске — 12,8%.

Референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии назначен в республике на 27 февраля.

Формулировка вынесенного на референдум вопроса звучит следующим образом: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?»

Как отмечал президент республики Александр Лукашенко, обновлённая Конституция призвана укрепить государственность.

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