Пушилин: на данный момент российские войска в ДНР не находятся

Российских войск нет на территории Донецкой Народной Республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«На данный момент российские войска здесь не находятся. Что касается будущего, возможно ли нахождение здесь российских войск, то оно возможно. Когда и при каких обстоятельствах, покажет ситуация», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Глава МИД Британии Лиз Трасс ранее заявила об отсутствии «полных доказательств» направления войск России в Донбасс.

Как до этого подчеркнул российский президент Владимир Путин, он не говорил об отправке войск в Донбасс «прямо сейчас».

По его словам, предсказывать какую-то возможную «канву действий» невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте.