Пушилин: на данный момент российские войска в ДНР не находятся

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Российских войск нет на территории Донецкой Народной Республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин: на данный момент российские войска в ДНР не находятся
  • РИА Новости

«На данный момент российские войска здесь не находятся. Что касается будущего, возможно ли нахождение здесь российских войск, то оно возможно. Когда и при каких обстоятельствах, покажет ситуация», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Глава МИД Британии Лиз Трасс ранее заявила об отсутствии «полных доказательств» направления войск России в Донбасс.

Как до этого подчеркнул российский президент Владимир Путин, он не говорил об отправке войск в Донбасс «прямо сейчас».

По его словам, предсказывать какую-то возможную «канву действий» невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте.

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