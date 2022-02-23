Пушилин: на данный момент российские войска в ДНР не находятся
- РИА Новости
«На данный момент российские войска здесь не находятся. Что касается будущего, возможно ли нахождение здесь российских войск, то оно возможно. Когда и при каких обстоятельствах, покажет ситуация», — сказал он в ходе пресс-конференции.
Глава МИД Британии Лиз Трасс ранее заявила об отсутствии «полных доказательств» направления войск России в Донбасс.
Как до этого подчеркнул российский президент Владимир Путин, он не говорил об отправке войск в Донбасс «прямо сейчас».
По его словам, предсказывать какую-то возможную «канву действий» невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте.