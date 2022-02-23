Пушилин: каждое предприятие должно мобилизовать половину сотрудников призывного возраста

Короткая ссылка
Каждое предприятие в Донецкой Народной Республике должно мобилизовать половину сотрудников призывного возраста, заявил глава республики Денис Пушилин.
Пушилин: каждое предприятие должно мобилизовать половину сотрудников призывного возраста
  • AP

«Каждое предприятие обязано 50% людей, которые призывного возраста,.. предоставить для мобилизации. Все остальные могут оставаться на работе на усмотрение руководства предприятия», — сказал он на пресс-конференции.

Пушилин напомнил, что за уклонение мужчин от мобилизации в ДНР предусмотрена уголовная ответственность.

19 февраля Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.

Военкоматы Донецкой Народной Республики работают в усиленном режиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить