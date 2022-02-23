Пушилин: каждое предприятие должно мобилизовать половину сотрудников призывного возраста

Каждое предприятие в Донецкой Народной Республике должно мобилизовать половину сотрудников призывного возраста, заявил глава республики Денис Пушилин.

«Каждое предприятие обязано 50% людей, которые призывного возраста,.. предоставить для мобилизации. Все остальные могут оставаться на работе на усмотрение руководства предприятия», — сказал он на пресс-конференции.

Пушилин напомнил, что за уклонение мужчин от мобилизации в ДНР предусмотрена уголовная ответственность.

19 февраля Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.

Военкоматы Донецкой Народной Республики работают в усиленном режиме.