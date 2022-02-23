Рада предварительно одобрила законопроект о свободном владении оружием гражданами

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Верховная рада Украины в предварительном, первом чтении одобрила законопроект о свободном владении огнестрельным оружием гражданами.
Рада предварительно одобрила законопроект о свободном владении оружием гражданами
  • РИА Новости

За проголосовали 274 депутата, сообщает ТАСС.

«Учитывая, что государство пока не в состоянии обезопасить своих граждан от преступных посягательств, владение гражданами огнестрельным оружием будет определяющим сдерживающим фактором для значимой части преступников», — говорится в пояснительной записке к документу.

В декабре на Украине вступил в силу усовершенствованный порядок применения пограничниками оружия, спецсредств и других мер воздействия.

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