Рада предварительно одобрила законопроект о свободном владении оружием гражданами
- РИА Новости
За проголосовали 274 депутата, сообщает ТАСС.
«Учитывая, что государство пока не в состоянии обезопасить своих граждан от преступных посягательств, владение гражданами огнестрельным оружием будет определяющим сдерживающим фактором для значимой части преступников», — говорится в пояснительной записке к документу.
В декабре на Украине вступил в силу усовершенствованный порядок применения пограничниками оружия, спецсредств и других мер воздействия.