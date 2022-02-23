Наблюдатели СЦКК ДНР и ремонтная бригада энергетиков попали под миномётный обстрел ВСУ

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Наблюдатели представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и ремонтная бригада энергетиков попали под миномётный обстрел со стороны ВСУ в Старомихайловке.
Наблюдатели СЦКК ДНР и ремонтная бригада энергетиков попали под миномётный обстрел ВСУ
  • РИА Новости

«Попали под миномётный обстрел ВФУ во время проведения ремонтно-восстановительных работ на электроподстанции ПС-35 кВ «Чекист» в Старомихайловке», — говорится в сообщении представительства.

Отмечается, что ранее украинская сторона в СЦКК представила письменные гарантии безопасности.

Пострадавших в результате обстрела нет, детали уточняются.

Ранее стало известно о гибели трёх мирных жителей в ДНР в результате обстрелов со стороны украинской армии. Ещё четыре военнослужащих Народной милиции республики получили ранения.

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