Наблюдатели СЦКК ДНР и ремонтная бригада энергетиков попали под миномётный обстрел ВСУ
- РИА Новости
«Попали под миномётный обстрел ВФУ во время проведения ремонтно-восстановительных работ на электроподстанции ПС-35 кВ «Чекист» в Старомихайловке», — говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что ранее украинская сторона в СЦКК представила письменные гарантии безопасности.
Пострадавших в результате обстрела нет, детали уточняются.
Ранее стало известно о гибели трёх мирных жителей в ДНР в результате обстрелов со стороны украинской армии. Ещё четыре военнослужащих Народной милиции республики получили ранения.