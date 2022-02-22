Экс-министр обороны ДНР Кононов рассказал подробности покушения на него в Донецке

Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Владимир Кононов рассказал военкору Семёну Пегову подробности совершённого покушения на него в Донецке.

«В момент двух взрывов я стоял на улице около машины. Два хлопка — один громче, второй потише. Ощущение, как выстрелил пистолет. Увидел дым в районе, где стоит трансформаторная будка, — сказал Кононов.

По его словам, «охрана выскочила, увидели парня, который лежит». Кононов добавил, что его «не выпустили даже», за пределы двора он не выходил. Самого пострадавшего отвезли в больницу.

Экс-министр рассказал, что это уже третье покушение на него.

Ранее Министерство госбезопасности ДНР заявило, что в Донецке произошла попытка теракта в отношении бывшего министра обороны ДНР Кононова.