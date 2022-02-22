Экс-министр обороны ДНР Кононов рассказал подробности покушения на него в Донецке

Короткая ссылка
Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Владимир Кононов рассказал военкору Семёну Пегову подробности совершённого покушения на него в Донецке.
Экс-министр обороны ДНР Кононов рассказал подробности покушения на него в Донецке
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«В момент двух взрывов я стоял на улице около машины. Два хлопка — один громче, второй потише. Ощущение, как выстрелил пистолет. Увидел дым в районе, где стоит трансформаторная будка, — сказал Кононов.

По его словам, «охрана выскочила, увидели парня, который лежит». Кононов добавил, что его «не выпустили даже», за пределы двора он не выходил. Самого пострадавшего отвезли в больницу.

Экс-министр рассказал, что это уже третье покушение на него.

Ранее Министерство госбезопасности ДНР заявило, что в Донецке произошла попытка теракта в отношении бывшего министра обороны ДНР Кононова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить