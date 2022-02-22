Явка в первый день досрочного голосования на референдуме в Белоруссии составила 6,19%

Явка граждан в первый день досрочного голосования на референдуме по внесению изменений в Конституцию Белоруссии составила 6,19%, сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.

«В первый день досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 6,19 %», — сообщается в Telegram-канале ЦИК Белоруссии.

Отмечается, что больше всего бюллетеней получили в Гомельской и Минской областях.

Референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии назначен в республике на 27 февраля.

Формулировка вынесенного на референдум вопроса звучит следующим образом: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?»

Как отмечал президент республики Александр Лукашенко, обновлённая Конституция призвана укрепить государственность.