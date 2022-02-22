Глава СК Бастрыкин поручил расследовать гибель трёх мирных жителей при взрыве в Донбассе
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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести расследование взрыва на трассе Донецк — Горловка, в результате которого погибли три мирных жителя.

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин подтвердил, что при взрыве на трассе Донецк — Горловка погибли три человека, которые ехали в автомобиле.

«Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства взрыва на трассе Донецк — Горловка», - говорится в сообщении на сайте СК.

Народная милиция ДНР опубликовала фотографии с места взрыва.