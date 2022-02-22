Глава СК Бастрыкин поручил расследовать гибель трёх мирных жителей при взрыве в Донбассе

22 февраля 2022
22 февраля 2022 | 11:14
21 февраля 2022 | 23:04
21 февраля 2022 | 19:29
21 февраля 2022 | 18:40
20 февраля 2022 | 18:05
20 февраля 2022 | 12:26
19 февраля 2022 | 22:25
19 февраля 2022 | 19:41
19 февраля 2022 | 17:35
19 февраля 2022 | 15:24
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести расследование взрыва на трассе Донецк — Горловка, в результате которого погибли три мирных жителя.
Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин подтвердил, что при взрыве на трассе Донецк — Горловка погибли три человека, которые ехали в автомобиле.
«Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства взрыва на трассе Донецк — Горловка», - говорится в сообщении на сайте СК.
Народная милиция ДНР опубликовала фотографии с места взрыва.