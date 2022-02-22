Глава МИД Казахстана назвал невозможным размещение миротворцев ОДКБ в ЛНР и ДНР

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди напомнил, что Устав ОДКБ позволяет применять военные или миротворческие силы только на территории стран — участниц организации, в связи с чем направление сил организации в ЛНР и ДНР «невозможно».
Глава МИД Казахстана назвал невозможным размещение миротворцев ОДКБ в ЛНР и ДНР
  • РИА Новости

«Нет, невозможно, потому что, как вы знаете, устав ОДКБ строго ограничивает применение военных или миротворческих сил. Они могут применяться только на пространстве ОДКБ», — сказал он журналистам, слова министра приводит РИА Новости.

Тлеуберди также отметил, что «недавно генеральный секретарь ОДКБ прокомментировал» данный вопрос.

«Как он сказал, это гипотетический вопрос. То есть практически это невозможно. Для возможного направления нужна, естественно, резолюция и соответствующий мандат Совета Безопасности ООН. Но, как вы знаете, у ООН есть свои миротворческие силы, поэтому в практической плоскости вопрос так не стоит», — добавил глава МИД Казахстана.

Сам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась отмечал, что «гипотетически» организация могла бы направить миротворцев в Донбасс при согласии Киева и соответствующем мандате Совета Безопасности ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить