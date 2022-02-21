Козак: Донбасс не нужен Украине и её западным союзникам

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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в ходе внеочередного заседания Совбеза заявил, что Украине и Западу не нужен Донбасс.
Козак: Донбасс не нужен Украине и её западным союзникам
  • РИА Новости

RT ведёт трансляцию с заседания.

«Сегодня стало совершенно очевидно, что ни Украине, ни её западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен на любых условиях», — заявил Козак.

По его словам, в настоящий момент предпринимаются шаги, чтобы возложить на Россию политическую и экономическую ответственность за ситуацию в Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев не пойдёт на прямые переговоры с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге заявил, что Киев не пойдёт на прямой диалог с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками.

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