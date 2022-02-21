В Минобороны заявили о праве Белоруссии требовать отвода войск НАТО от границ
- Legion-Media
«Республика Беларусь вправе требовать отвода созданных группировок войск США и отдельных стран — членов НАТО от границ Республики Беларусь и Союзного государства и обеспечить контроль вывода войск мероприятиями верификации», — приводит БЕЛТА его слова.
Гулевич добавил, что российские войска покинут территорию Белоруссии, когда в этом появится объективная необходимость.
Ранее Белоруссия и Россия приняли решение продолжить совместную проверку сил реагирования из-за военной активности у границ Союзного государства и обострения в Донбассе.
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что генеральные штабы ВС Белоруссии и России выработают дальнейшие совместные шаги, направленные на недопущение войны.