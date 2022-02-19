В ДНР заявили о критической ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

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Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остаётся критической. Об этом заявили в Народной милиции самопровозглашённой ДНР.
В ДНР заявили о критической ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
  • РИА Новости

«Ситуация на линии соприкосновения остаётся критической. Украинские каратели продолжают массированные обстрелы гражданской инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения с целью ухудшения гуманитарной обстановки», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что по состоянию на 17:00 украинские военные обстреляли территорию ДНР 39 раз, всего выпущено более 600 снарядов, мин и гранат.

Ранее в Народной милиции самопровозглашённой ДНР представили план возможного наступления ВС Украины в Донбассе.

Кроме того, в ДНР зафиксировали передвижение танков, самоходных артиллерийских установок и гаубиц украинских военных у линии соприкосновения.

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