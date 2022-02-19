В ДНР заявили, что обстрелы ВСУ ставят под угрозу водоснабжение более 40 сёл в Донбассе

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Обстрелы Вооружённых сил Украины (ВСУ) ставят под угрозу водоснабжение более 40 населённых пунктов в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).

«В результате обстрела зафиксировано повреждение электроподстанции и остановлена работа насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водовода, что ставит под угрозу водоснабжение пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, обеспечивающих водой более 40 населённых пунктов», — говорится в сообщении.

В связи с текущей ситуацией Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды, добавили в милиции.

Ранее стало известно, что территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики с начала эвакуации в Россию уже покинули более 6,6 тыс. человек.

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