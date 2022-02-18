Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва автомобиля в Донецке

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва автомобиля в Донецке. Об этом сообщила пресс-служба СК.
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва автомобиля в Донецке
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В сообщении говорится, что Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК возбудить дело по факту уничтожения автомобиля в Донецке.

Отмечается, что такое решение принято в связи с продолжающейся в СК работой по установлению лиц, причастных к действиям, подвергающим опасности жизнь и здоровье населения Донбасса.

Ранее начальник Народной милиции самопровозглашённой ДНР Денис Синенков сообщил, что в Донецке взорвался его автомобиль. Сам он не пострадал.

Ruptly опубликовало кадры с места взрыва автомобиля возле здания администрации Донецка. 

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