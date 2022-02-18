Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва автомобиля в Донецке. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В сообщении говорится, что Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК возбудить дело по факту уничтожения автомобиля в Донецке.

Отмечается, что такое решение принято в связи с продолжающейся в СК работой по установлению лиц, причастных к действиям, подвергающим опасности жизнь и здоровье населения Донбасса.

Ранее начальник Народной милиции самопровозглашённой ДНР Денис Синенков сообщил, что в Донецке взорвался его автомобиль. Сам он не пострадал.

Ruptly опубликовало кадры с места взрыва автомобиля возле здания администрации Донецка.