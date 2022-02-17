В ЛНР заявили о миномётном обстреле посёлка в Донбассе со стороны украинских силовиков

Украинские силовики в четверг, 17 февраля, из миномётов обстреляли подконтрольный самопровозглашённой Луганской народной республике посёлок Донецкий.

«В 05:57 из района н.п. Нижнее подвергли обстрелу н.п. Донецкий с применением: минометов калибра 120мм (15 мин)», — заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что информация о пострадавших уточняется.

Ранее в ЛНР сообщили, что украинские силовики утром в четверг, 17 февраля, четыре раза обстреляли территорию самопровозглашённой народной республики.