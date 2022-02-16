WP: Россия хочет «отпугнуть» НАТО в случае «вторжения» на Украину

Российский лидер Владимир Путин хочет «отпугнуть» НАТО от вмешательства в ситуацию вокруг Украины после «вторжения» России.

Об этом информирует газета The Washington Post.

Как отмечается, президент России хочет «отбить у НАТО желание даже думать о том, что альянс может помочь Украине».

По данным издания, крупные военные учения на фоне напряжённости вокруг ситуации на Украине демонстрируют желание России показать свой военный потенциал.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не угрожает странам НАТО и другим государствам и не собирается на них нападать.

Накануне британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени.

В Кремле предложили украинцам поставить будильники и самим убедиться в ложности подобных заявлений.

Позже в The Sun отредактировали материал, отметив, что «ночь прошла без происшествий».