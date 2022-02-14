Зеленский предложил уехавшим госслужащим вернуться домой и стать плечом к плечу с армией

Президент Украины Владимир Зеленский призвал выехавших из страны или имеющих такие планы госслужащих вернуться в страну в течение 24 часов и оправдать доверие народа.

«Вам народ Украины доверил не только управлять государством, но и защищать его, это ваша прямая обязанность в такой ситуации — быть вместе с нами, с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на родину и стать плечом к плечу с украинской армией, с нашей дипломатией, с нашим народом», — сказал он в видеообращении.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, за пределами страны находятся 23 депутата Верховной рады.

Как ранее сообщила «Украинская правда», украинские бизнесмены и олигархи покидают страну чартерными рейсами.