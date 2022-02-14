Житель Киева обстрелял окна офиса Зеленского из рогатки
- РИА Новости
«Сегодня сотрудники полиции совместно с сотрудниками Управления государственной охраны задержали 32-летнего киевлянина, который металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам офиса президента», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента повреждены стёкла двух окон здания.
Нарушитель доставлен в районное управление полиции для установления мотивов поступка.
25 января во время столкновений полицейских с протестующими в Киеве пострадали 18 сотрудников правоохранительных органов и трое участников митинга.