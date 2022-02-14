Житель Киева обстрелял окна офиса Зеленского из рогатки

Житель Киева обстрелял из рогатки окна офиса президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает киевская полиция, нарушитель был задержан.

«Сегодня сотрудники полиции совместно с сотрудниками Управления государственной охраны задержали 32-летнего киевлянина, который металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам офиса президента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента повреждены стёкла двух окон здания.

Нарушитель доставлен в районное управление полиции для установления мотивов поступка.

25 января во время столкновений полицейских с протестующими в Киеве пострадали 18 сотрудников правоохранительных органов и трое участников митинга.